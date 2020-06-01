Путин пообещал подумать об учреждении новой награды

Президент РФ Владимир Путин обещал подумать о награждении людей "за терпение, поддержку и понимание".

"Еще, по-моему, при Петре Первом была учреждена женская награда, орден, символом которого были слова "За любовь и верность". Вот здесь, наверное, если развивать мысль Анатолия Николаевича, нужна какая-то награда не только соседям, а всем людям, которые рядом с вами: вашим друзьям и соседям, за терпение, понимание и поддержку. Надо подумать", — сказал он на встрече с уполномоченным по правам ребенка в РФ Анной Кузнецовой и семьями, награжденными ордером "Родительской славы", в режиме видеоконференции.

Один из участников встречи предложил главе государства учредить награду для соседей многодетных семей за их терпение. А его жена поблагодарила Бога за то, что дал детей.