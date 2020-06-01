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Путин пообещал подумать о награде «за терпение, поддержку и понимание» 

РИА Новости 1 час назад
Путин пообещал подумать об учреждении новой награды
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин обещал подумать о награждении людей "за терпение, поддержку и понимание".
"Еще, по-моему, при Петре Первом была учреждена женская награда, орден, символом которого были слова "За любовь и верность". Вот здесь, наверное, если развивать мысль Анатолия Николаевича, нужна какая-то награда не только соседям, а всем людям, которые рядом с вами: вашим друзьям и соседям, за терпение, понимание и поддержку. Надо подумать", — сказал он на встрече с уполномоченным по правам ребенка в РФ Анной Кузнецовой и семьями, награжденными ордером "Родительской славы", в режиме видеоконференции.
Один из участников встречи предложил главе государства учредить награду для соседей многодетных семей за их терпение. А его жена поблагодарила Бога за то, что дал детей.
"Ну Господа мы награждать не можем, это Господь нас награждает, в том числе, и вас такими замечательными детьми. А вот как-то морально поддержать и отметить тех, кто оказывает поддержку вам здесь, на бренной земле нашей, это можно, поэтому, Анатолий Николаевич, не такое уж и шутейное предложение у вас. Надо над этим подумать действительно. За терпение, за поддержку, понимание — это вот имеет значение и смысл для того, чтобы общество наше соответствующим образом благородно относилось и с пониманием, не только с пониманием, а и с поддержкой относилось к таким людям, как вы. Над этим надо подумать", — сказал Путин.
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Комментарии 3
Политика , Анна Кузнецова , Владимир Путин
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