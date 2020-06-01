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Бросаем курить все чаще, а курим все больше. Почему так? 

РИА Новости 41 минуту назад
Бросаем курить все чаще, а курим все больше. Почему?
Фото: РИА Новости
Борьба с курением во всем мире больше напоминает сражение с гидрой. Чем больше срубается голов, тем больше вырастает новых. Табачные гиганты находят лазейки в законодательстве и подсаживают молодежь на "модные" девайсы.
В 2020 году Всемирный день без табака (31 мая) нацелен на здоровье молодежи. Главный акцент будет сделан на "защиту молодых граждан от манипуляций со стороны табачной индустрии и профилактику употребления ими табака и никотина".
Власти, как и общество, предпринимают беспрецедентные меры для борьбы с табакокурением по всему миру: запреты на курение в общественных местах, запреты на рекламу, повышение налогов на табачные изделия, тренд на здоровый образ жизни, предложения помощи в целях прекращения потребления никотина и многое-многое другое.
С одной стороны, казалось бы, этот комплекс профилактических мер дает результат. Более 70% потребителей табака хотели бы бросить курить. Но с другой стороны, более половины из них через полгода вновь возвращаются к пагубной привычке.
И если с традиционным табакокурением у ВОЗ есть вполне конкретная концепция борьбы, то в вопросе с электронными сигаретами и табакосодержащими жидкостями все не так просто.
В 2020 году Всемирный день без табака (31 мая) нацелен на здоровье молодежи. Главный акцент будет сделан на "защиту молодых граждан от манипуляций со стороны табачной индустрии и профилактику употребления ими табака и никотина".
Власти, как и общество, предпринимают беспрецедентные меры для борьбы с табакокурением по всему миру: запреты на курение в общественных местах, запреты на рекламу, повышение налогов на табачные изделия, тренд на здоровый образ жизни, предложения помощи в целях прекращения потребления никотина и многое-многое другое.
С одной стороны, казалось бы, этот комплекс профилактических мер дает результат. Более 70% потребителей табака хотели бы бросить курить. Но с другой стороны, более половины из них через полгода вновь возвращаются к пагубной привычке.
И если с традиционным табакокурением у ВОЗ есть вполне конкретная концепция борьбы, то в вопросе с электронными сигаретами и табакосодержащими жидкостями все не так просто.
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Комментарии
Политика , Общество , Статьи , ВОЗ
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