Бросаем курить все чаще, а курим все больше. Почему?

Борьба с курением во всем мире больше напоминает сражение с гидрой. Чем больше срубается голов, тем больше вырастает новых. Табачные гиганты находят лазейки в законодательстве и подсаживают молодежь на "модные" девайсы.

В 2020 году Всемирный день без табака (31 мая) нацелен на здоровье молодежи. Главный акцент будет сделан на "защиту молодых граждан от манипуляций со стороны табачной индустрии и профилактику употребления ими табака и никотина".

Власти, как и общество, предпринимают беспрецедентные меры для борьбы с табакокурением по всему миру: запреты на курение в общественных местах, запреты на рекламу, повышение налогов на табачные изделия, тренд на здоровый образ жизни, предложения помощи в целях прекращения потребления никотина и многое-многое другое.

С одной стороны, казалось бы, этот комплекс профилактических мер дает результат. Более 70% потребителей табака хотели бы бросить курить. Но с другой стороны, более половины из них через полгода вновь возвращаются к пагубной привычке.

И если с традиционным табакокурением у ВОЗ есть вполне конкретная концепция борьбы, то в вопросе с электронными сигаретами и табакосодержащими жидкостями все не так просто.

В 2020 году Всемирный день без табака (31 мая) нацелен на здоровье молодежи. Главный акцент будет сделан на "защиту молодых граждан от манипуляций со стороны табачной индустрии и профилактику употребления ими табака и никотина".

Власти, как и общество, предпринимают беспрецедентные меры для борьбы с табакокурением по всему миру: запреты на курение в общественных местах, запреты на рекламу, повышение налогов на табачные изделия, тренд на здоровый образ жизни, предложения помощи в целях прекращения потребления никотина и многое-многое другое.

С одной стороны, казалось бы, этот комплекс профилактических мер дает результат. Более 70% потребителей табака хотели бы бросить курить. Но с другой стороны, более половины из них через полгода вновь возвращаются к пагубной привычке.

И если с традиционным табакокурением у ВОЗ есть вполне конкретная концепция борьбы, то в вопросе с электронными сигаретами и табакосодержащими жидкостями все не так просто.