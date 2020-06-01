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Путин поздравил омбудсмена по правам детей Кузнецову с рождением седьмого ребенка 

ТАСС 45 минут назад
Путин поздравил Кузнецову с седьмым ребенком
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин поздравил уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову с рождением седьмого ребенка. Свои самые теплые пожелание детскому омбудсмену и всем многодетным семьям глава государства передал во время видеоконференции с Кузнецовой и семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
"Пользуясь случаем, хочу поздравить вас, Анна Юрьевна, с рождением седьмого ребенка в вашей семье — сына. От всей души желаю всего самого доброго всем многодетным семьям России. Успехов вам, благополучия и счастья", — сказал Путин.
Он отметил, что эпидемия коронавируса и последовавшие вынужденные ограничения отразились на российской экономике, на работе предприятий и благополучии граждан.
"Это неизбежно было. Но, реализуя наши меры, меры поддержки, мы приняли принципиальное решение. Оно заключалось в том, что прежде всего мы решили помогать напрямую людям и поддержать семьи с детьми", — заострил внимание российский лидер.
Он напомнил, что были введены дополнительные выплаты на детей, скорректированы условия назначения пособий и оформления документов, запущены новые, удобные для граждан сервисы. Путин обратился к участникам встречи с просьбой рассказать, какая конкретная помощь была получена каждой семьей, участвующей во встрече.
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Комментарии
Политика , Анна Кузнецова , Владимир Путин
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