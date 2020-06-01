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Миронов предложил Путину упразднить ФОМС и передать Роспотребнадзор в подчинение Минздрава 

ТАСС и ещё 5 2 часа назад
Миронов предложил Путину упразднить ФОМС
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложениями по реформированию системы здравоохранения, среди которых — упразднение Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и передача Роспотребнадзора в подчинение Минздрава.
"Сергей Миронов обратился к президенту Владимиру Путину с предложением о комплексе мер, направленных на изменение системы российского здравоохранения, недостатки которой проявились в период пандемии коронавирусной инфекции. Ключевые инициативы лидера "Справедливой России" касаются упразднения ФОМС и передачи Роспотребнадзора в подчинение Минздрава", — говорится в сообщении пресс-службы Миронова.
В нем отмечается, что политик предлагает сделать управление здравоохранением более централизованным.
"В том числе за счет создания подведомственной правительству государственной корпорации, которая бы отвечала за лекарственное снабжение и создание резервов медицинских средств на случай чрезвычайных ситуаций", — уточнили в пресс-службе.
Парламентарий также предложил ввести должность первого заместителя министра здравоохранения — главного государственного санитарного врача РФ.
"Прямой субординации между федеральными органами исполнительной власти и региональными учреждениями здравоохранения не имеется. Этот факт, а также то, что эпидемиологический надзор входит в структуру Роспотребнадзора и не зависит от Минздрава России, в текущий момент привел к невозможности оказывать гражданам полноценную плановую медицинскую помощь. При этом Роспотребнадзор использует мощности системы здравоохранения в интересах борьбы с коронавирусом, часто перепрофилируя медицинские организации, бросая на передовую борьбы с инфекцией неподготовленных для этого медицинских работников", — цитирует Миронова его пресс-служба.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,1 млн человек, около 367 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 414 878 случаев заражения, выздоровели 175 877 человек, умерли 4 855. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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Комментарии 1
Политика , Сергей Миронов , Владимир Путин , Минздрав РФ , Справедливая Россия , Правительство РФ , Роспотребнадзор
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