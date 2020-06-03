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Песков отреагировал на проверку указов по коронавирусу 

Lenta.ru и ещё 33 40 минут назад
В Кремле считают прерогативой премьер-министра Михаила Мишустина анализировать применение нормативно-правовых актов, принятых в период борьбы с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 3 июня.
Мишустин поручил проанализировать указы мэра Москвы
Так Песков отреагировал на просьбу прокомментировать поручение главы правительства Минюсту, Минздраву, Роспотребнадзору совместно с правительством Москвы проверить применение «коронавирусных» нормативно-правовых актов с точки зрения соблюдения прав человека.
Он добавил, что правительство не согласовывало в Кремле решение проверить меры по борьбе с распространением COVID–19.
Доклад о проделанной работе должен быть представлен в правительство до 8 июня.
Ранее в среду сообщалось, что в Москве число выявленных случаев заражения коронавирусом упало до уровня середины апреля и впервые за полтора месяца составило менее двух тысяч человек. Всего в России за последние сутки зафиксировано 8536 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев превысило 432 тысячи.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Михаил Мишустин , Минздрав РФ , Минюст РФ , Роспотребнадзор , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
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