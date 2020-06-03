Песков отреагировал на проверку указов по коронавирусу 

В Кремле считают прерогативой премьер-министра Михаила Мишустина анализировать применение нормативно-правовых актов, принятых в период борьбы с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Его цитирует ТАСС в среду, 3 июня.

Минздраву, Так Песков отреагировал на просьбу прокомментировать поручение главы правительства Минюсту Роспотребнадзору совместно с правительством Москвы проверить применение «коронавирусных» нормативно-правовых актов с точки зрения соблюдения прав человека.

Он добавил, что правительство не согласовывало в Кремле решение проверить меры по борьбе с распространением COVID–19.

Доклад о проделанной работе должен быть представлен в правительство до 8 июня.

Ранее в среду сообщалось, что в Москве число выявленных случаев заражения коронавирусом упало до уровня середины апреля и впервые за полтора месяца составило менее двух тысяч человек. Всего в России за последние сутки зафиксировано 8536 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев превысило 432 тысячи.