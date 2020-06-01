Заразившийся COVID Пашинян пообещал приехать в Москву

«Рамблер» писал, что ранее Пашинян объявил о том, что он и члены его семьи заразились коронавирусной инфекцией. По словам премьера, все они переносят болезнь бессимптомно и самоизолировались.

В ходе состоявшегося телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Никол Пашинян поблагодарил российского лидера за полученное приглашение на парад по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба правительства Армении.

Премьер-министр также заявил, что надеется к 24 июня вылечиться от коронавируса и принять участие в параде.