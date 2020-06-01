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Больного COVID-19 президента позвали на Парад Победы 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Заразившийся COVID Пашинян пообещал приехать в Москву
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что обязательно посетит Парад Победы в Москве, если успеет вылечиться от коронавируса. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства Армении сообщает «Sputnik-Армения».
«Рамблер» писал, что ранее Пашинян объявил о том, что он и члены его семьи заразились коронавирусной инфекцией. По словам премьера, все они переносят болезнь бессимптомно и самоизолировались.
В ходе состоявшегося телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Никол Пашинян поблагодарил российского лидера за полученное приглашение на парад по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба правительства Армении.
Премьер-министр также заявил, что надеется к 24 июня вылечиться от коронавируса и принять участие в параде.
По данным пресс-службы Кремля, президент России высказал Пашиняну «слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления от коронавируса».
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Политика , Никол Пашинян , Владимир Путин , Армения , Москва
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