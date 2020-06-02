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Песков заявил о множестве неясностей с предстоящим саммитом G7 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 2 часа назад
Песков заявил о неясностях с предстоящим саммитом G7
Фото: РИА Новости
Москва планирует получить больше информации о предстоящем саммите «Большой семерки» по дипломатическим каналам, поскольку пока остается много неясностей, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Существует понимание, что все модальности этой инициативы (президента США Дональда Трампа об участии РФ в саммите G7), все нюансы, связанные с проведением подобных форматов, конечно, должны обсуждаться по дипломатическим каналам, и наши дипломаты будут дальше общаться с тем, чтобы от американских партнеров получить дополнительную информацию», — заявил Песков.
По его словам, пока «много неясностей» с предстоящей встречей, передает ТАСС.
На прошлой неделе сообщалось, что Трамп отложил саммит «Большой семерки» с конца июня на сентябрь, при этом он планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. При этом власти Великобритании и Канады выступили против того, чтобы Россия возвращалась в формат G7.
В Кремле говорили, что пока неизвестны детали намерения американского лидера.
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Политика , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , Москва , США
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