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Кремль отреагировал на идею Трампа пригласить Россию на саммит G7 

Деловая газета «Взгляд» 46 минут назад
Кремль отреагировал на идею Трампа по саммиту G7
Фото: РИА Новости
Кремлю пока неизвестны детали намерения американского лидера Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы пока не знаем деталей этого предложения, мы не знаем, является ли это официальной инициативой. Речь шла о приглашении России и ряда других стран на «семерку», здесь больше вопросов, в каком качестве, с какой повесткой дня, какой все-таки состав участников и так далее», — цитирует РИА «Новости» Пескова.
Представитель Кремля отметил, что Путин является сторонником диалога во всех направлениях, но в данном случае, чтобы отреагировать на такую инициативу, нужно получить больше информации.
Также Песков добавил, что есть и другие эффективные механизмы международного диалога, такие как G20, которые позволяют лидирующим экономикам мира обсуждать наиболее актуальные вопросы.
Напомним, Трамп отложил саммит «большой семерки» с конца июня на сентябрь, при этом он планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. Сенатор Алексей Пушков заметил, что президенту США Дональду Трампу нельзя отказать в смелости суждений относительно статуса G7.
В августе прошлого года Трамп выступил за возвращение России в G8. Позднее в Белом доме заявляли, что приглашение России на саммит G7 в США в 2020 году может стать промежуточным шагом к восстановлению формата G8. Однако в начале декабря 2019 года конгрессмены США проголосовали против участия России в саммитах G7.
После этого МИД заявил об исчезновении у России желания присоединяться к G7. Президент России Владимир Путин говорил, что не против восстановления формата «Большой восьмерки», однако констатировал, что эпоха Запада подходит к концу.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Алексей Пушков , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , РИА Новости
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