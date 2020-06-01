Кремль отреагировал на идею Трампа по саммиту G7

«Мы пока не знаем деталей этого предложения, мы не знаем, является ли это официальной инициативой. Речь шла о приглашении России и ряда других стран на «семерку», здесь больше вопросов, в каком качестве, с какой повесткой дня, какой все-таки состав участников и так далее», — цитирует РИА «Новости» Пескова.

Представитель Кремля отметил, что Путин является сторонником диалога во всех направлениях, но в данном случае, чтобы отреагировать на такую инициативу, нужно получить больше информации.

Также Песков добавил, что есть и другие эффективные механизмы международного диалога, такие как G20, которые позволяют лидирующим экономикам мира обсуждать наиболее актуальные вопросы.

Напомним, Трамп отложил саммит «большой семерки» с конца июня на сентябрь, при этом он планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. Сенатор Алексей Пушков заметил, что президенту США Дональду Трампу нельзя отказать в смелости суждений относительно статуса G7.

В августе прошлого года Трамп выступил за возвращение России в G8. Позднее в Белом доме заявляли, что приглашение России на саммит G7 в США в 2020 году может стать промежуточным шагом к восстановлению формата G8. Однако в начале декабря 2019 года конгрессмены США проголосовали против участия России в саммитах G7.