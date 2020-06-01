Путин дал поручения по укреплению СЭС

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Правительству РФ и губернаторам Республики Крым, Краснодарского края, Ставропольского края, Московской области, Тульской области поручено принять меры по созданию условий для полноценного функционирования федеральных государственных бюджетных учреждений, на базах которых осуществляется подготовка спортивных сборных команд страны.

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