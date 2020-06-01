Кремль рассказал об открытии границ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли принято решение об открытии границ РФ для иностранцев до 24 июня, но режим закрытых границ не распространяется на официальных гостей парада Победы.
"Пока никаких решений относительно открытия границ для всех иностранцев не принималось, поэтому я ничего не могу сказать, будут ли такие решения к моменту проведения парадов", — сказал представитель Кремля журналистам в понедельник.
При этом он отметил: "В любом случае режим закрытых границ не распространяется на официальные визиты делегаций, тем более на высшем уровне".