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Песков: решений об открытии границ РФ для иностранцев пока не принималось 

ТАСС и ещё 3 30 минут назад
Кремль рассказал об открытии границ
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли принято решение об открытии границ РФ для иностранцев до 24 июня, но режим закрытых границ не распространяется на официальных гостей парада Победы.
"Пока никаких решений относительно открытия границ для всех иностранцев не принималось, поэтому я ничего не могу сказать, будут ли такие решения к моменту проведения парадов", — сказал представитель Кремля журналистам в понедельник.
При этом он отметил: "В любом случае режим закрытых границ не распространяется на официальные визиты делегаций, тем более на высшем уровне".
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Политика , Дмитрий Песков
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