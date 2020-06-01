В Кремле высказались о причастности к беспорядкам в США

Происходящие в США беспорядки являются исключительно внутренним делом этой страны, Россия никак не вмешивается в эти события и не собирается этого делать. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы, безусловно, очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в США. Но все, что там происходит, является внутренним делом этой страны", — подчеркнул он. "Мы никогда не вмешивались в американские дела и не собираемся вмешиваться сейчас", — добавил представитель Кремля.