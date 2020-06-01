Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков: РФ непричастна к беспорядкам в США, это внутреннее дело Вашингтона 

ТАСС и ещё 2 32 минуты назад
В Кремле высказались о причастности к беспорядкам в США
Фото: ТАСС
Происходящие в США беспорядки являются исключительно внутренним делом этой страны, Россия никак не вмешивается в эти события и не собирается этого делать. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы, безусловно, очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в США. Но все, что там происходит, является внутренним делом этой страны", — подчеркнул он. "Мы никогда не вмешивались в американские дела и не собираемся вмешиваться сейчас", — добавил представитель Кремля.
Видео дня. На Украине создали игру с победившим в войне Гитлером
ТАСС: последние новости
Песков: решений об открытии границ РФ для иностранцев пока не принималось Песков: решений об открытии границ РФ для иностранцев пока не принималось Восточный ЦБ назвал конфискацию валюты на Мальте посягательством на деньги народа Ливии Восточный ЦБ назвал конфискацию валюты на Мальте посягательством на деньги народа Ливии Адвокат семьи Джорджа Флойда считает, что его убийство было умышленным Адвокат семьи Джорджа Флойда считает, что его убийство было умышленным
Политика , Дмитрий Песков , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Арестована банда торговцев женщинами из России и Украины
Арестована банда торговцев женщинами из России и Украины
На МКС пролилась кровь
На МКС пролилась кровь
Депутат раскрыл обстоятельства смерти начальника ГРУ
Депутат раскрыл обстоятельства смерти начальника ГРУ
Сотрудника ФСО застрелили во время бунта в США
Сотрудника ФСО застрелили во время бунта в США
В РФ ответили на обвинения Forbes по поводу «Мистралей»
В РФ ответили на обвинения Forbes по поводу «Мистралей»
Видео
Электрические разряды на лобовом стекле Boeing попали на видео
00:26
Электрические разряды на лобовом стекле Boeing попали на видео
Наука и техника В мире
Плывущие на надувном матрасе москвичи попали на видео
00:30
Плывущие на надувном матрасе москвичи попали на видео
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео пожаров в столице США
00:24
Опубликовано видео пожаров в столице США
Происшествия В мире
Опубликовано видео перехода экипажа Crew Dragon на МКС
00:22
Опубликовано видео перехода экипажа Crew Dragon на МКС
Наука и техника
Появилось видео с дня рождения DJ Smash
01:04
Появилось видео с дня рождения DJ Smash
Шоу-бизнес
Опубликовано видео наводнения в Подмосковье
01:12
Опубликовано видео наводнения в Подмосковье
Происшествия
Перехват бомбардировщиков США попал на видео
00:59
Перехват бомбардировщиков США попал на видео
Армия
Появилось видео шутки Илона Маска про батут
00:12
Появилось видео шутки Илона Маска про батут
В мире
Опубликовано видео зачистки Миннеаполиса
02:15
Опубликовано видео зачистки Миннеаполиса
Происшествия
Мужчина угрожал ножом в метро и попал на видео
00:47
Мужчина угрожал ножом в метро и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение