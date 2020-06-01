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Мишустин рассказал о числе заявок на выплаты для детей от трех до 16 лет 

РИА Новости 1 час назад
Мишустин назвал число заявок на выплаты для детей
Фото: РИА Новости
На выплаты для детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей поступило уже 12,5 миллионов заявок, надо контролировать, как идут эти выплаты и оперативно реагировать на все возникающие проблемы, заявил в ходе совещания с вице-премьерами премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"На сегодняшний день их (заявок — ред.) поступило более 12,5 миллионов и обратиться за выплатами можно будет до конца сентября. Никаких документов, чтобы получить средства представлять не нужно. Прошу Татьяну Алексеевну Голикову и Антона Олеговича Котякова контролировать как идут эти выплаты и оперативно реагировать в случае возникновения у граждан с детьми проблем с получением такой поддержки", — сказал он.
Президент РФ Владимир Путин в связи с коронавирусом ранее поручил обеспечить с 1 июня единоразовые выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет.
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Политика , Татьяна Голикова , Антон Котяков , Михаил Мишустин , Владимир Путин
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