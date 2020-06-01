Путин обратился к россиянам

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Путин призвал граждан принять активное участие в голосовании по Конституции 

Российская Газета и ещё 174 28 минут назад
Президент России Владимир Путин призвал россиян принять самое активное участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, которое пройдет 1 июля. С призывом он обратился в ходе совещания с профильной рабочей группой.
— Речь идет о Конституции, которая лежит в основе жизни нашей страны — нашей жизни и жизни наших детей, — объяснил он важность участия в голосовании.
Президент подчеркнул, что речь идет об определении основных правовых гарантий в области социальных, трудовых отношений. А также — о принципах взаимодействия с международными партнерами России.
— Очень надеюсь, что граждане примут в определении параметров Основного Закона, в голосовании по поправкам в Конституцию самое активное участие, — заявил Владимир Путин.
Он также обратился к губернаторам, призвав при организации всероссийского голосования исходить из заботы о здоровье людей, что, по словам президента, остается главным приоритетом.
Ранее Владимир Путин заявил, что 1 июля — это безупречная дата для голосования по поправкам в Конституцию как с юридической точки зрения, так и исходя из санитарных соображений.
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Политика , Видео , Владимир Путин
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