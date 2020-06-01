«Америка стоит на пороге революции»

В последние дни, как сообщал «Рамблер», во многих городах Соединенных Штатов проходят массовые акции протеста. Они были вызваны кончиной афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицейскими в городе Миннеаполисе, штат Миннесота.

«Америка на пороге революции», — заявил позавчера Жириновский.

«Тогда, возможно, (президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп, переодевшись в женское платье, на машине российского посольства в Вашингтоне сбежит в Россию», — считает Жириновский.