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Жириновский предрек революцию в США 

Артём Кульша 1 июня 2020
«Америка стоит на пороге революции»
Фото: РИА Новости
Протесты в США могут привести к революции. Об этом депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил в своем телеграм-канале.
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В последние дни, как сообщал «Рамблер», во многих городах Соединенных Штатов проходят массовые акции протеста. Они были вызваны кончиной афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицейскими в городе Миннеаполисе, штат Миннесота.
«Америка на пороге революции», — заявил позавчера Жириновский.
По его мнению, революция получит шанс завершиться успешно, если в США направить представителей российских левых и радикальных организаций — Вячеслава Мальцева, Сергея Удальцова, депутата Государственной думы от КПРФ Валерия Рашкина и других. Там они должны будут найти правозащитницу Анджелу Дэвис и убедить ее возглавить народный протест.
«Тогда, возможно, (президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп, переодевшись в женское платье, на машине российского посольства в Вашингтоне сбежит в Россию», — считает Жириновский.
Он добавил, что в Соединенные Штаты следует направить и сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардия) — посмотреть, как работает местная Национальная гвардия, а также, возможно, оказать ей посильную помощь.
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Политика , Пожар во Владимире , Вячеслав Мальцев , Сергей Удальцов , Владимир Жириновский , Валерий Рашкин , Росгвардия , Госдума , КПРФ , США
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