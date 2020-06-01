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США стоят на пороге революции, заявил Жириновский 

РИА Новости 6 часов назад
«Америка стоит на пороге революции»
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что ситуация с беспорядками на территории США может привести к "революционным изменениям" в стране.
По городам Соединенных Штатов прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности.
"Америка стоит на пороге революции. Необходимо срочно направить туда представителей левых и радикальных организаций. Дать им задание найти в США Анджелу Дэвис и попросить ее возглавить народный протест. Тогда, возможно, эта революция завершится успешно, а Трамп, переодевшись в женское платье, на машине российского посольства в Вашингтоне сбежит в Россию", — написал Жириновский в телеграме.
Также политик считает целесообразным побывать в охваченных беспорядками городах представителям Росгвардии, чтобы "дать какие-то советы" местной Нацгвардии.
"Это будет богатый опыт по защите граждан от насилия", — заключил политик.
Ряд штатов задействовали для борьбы с беспорядками на своей территории Национальную гвардию. Советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен отметил, что американский лидер пока не намерен использовать Нацгвардию в федеральном масштабе.
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Политика , Владимир Жириновский , Дональд Трамп , Роберт О'брайен , Росгвардия , ЛДПР , США
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