По городам Соединенных Штатов прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности.

"Америка стоит на пороге революции. Необходимо срочно направить туда представителей левых и радикальных организаций. Дать им задание найти в США Анджелу Дэвис и попросить ее возглавить народный протест. Тогда, возможно, эта революция завершится успешно, а Трамп, переодевшись в женское платье, на машине российского посольства в Вашингтоне сбежит в Россию", — написал Жириновский в телеграме.

Также политик считает целесообразным побывать в охваченных беспорядками городах представителям Росгвардии , чтобы "дать какие-то советы" местной Нацгвардии.

"Это будет богатый опыт по защите граждан от насилия", — заключил политик.