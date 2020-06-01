Упал под градусом или нападение КГБ: споры о тайне Ельцина 

Газета «Аргументы и факты» вспомнила «загадочную историю» с падением экс-президента России Бориса Ельцина с моста в 1989 году. Издание привело две версии случившегося: одна связана с алкогольным опьянением, другая — с нападением КГБ.

По данным издания, сам Ельцин говорил, что для его дискредитации власти распустили слухи о конфликте с любовницей, облившей его из ведра, и падении с моста. Экс-президент заявил, что на самом деле шел к другу на дачу, когда на него напали неизвестные — возможно, агенты КГБ — надели мешок на голову и сбросили в реку. Ельцин сумел снять мешок и выплыть.

«Аргументы и факты» отмечают, что предполагаемая любовница Ельцина была домработницей на даче его друзей и связь с ним отрицала. Однако она заявила, что у Ельцина была с кем-то «тайная встреча под покровом ночи», по пути на нее он якобы упал в канаву, выбрался и дошел до милицейского поста.

Газета утверждает, что приехавшему за Ельциным охраннику Александру Коржакову пришлось «оживлять» начальника самогоном.

Как писал «Рамблер», ранее бывший вице-президент России Александр Руцкой заявил в интервью «Московскому комсомольцу», что во время августовского путча у Ельцина был трехсуточный запой.

Коржаков назвал Руцкого «брехуном» и заявил, что во время событий 18-21 августа 1991 года Ельцин спал в одежде и лишь иногда позволял себе немного выпить — «по рюмочке».