Поклонская напомнила, что после того, как Крым вошел в состав России, Украина перекрыла Северо-Крымский канал, который снабжал жителей полуострова питьевой водой. Депутат заявила, что в результате была создана «реальная угроза» для жизни людей, а также для «экологии части юго-восточной Европы».

По ее словам, на протяжении нескольких лет страдает экосистема Крыма: почвы засоляются и заболачиваются, что провоцирует исчезновение многих видов флоры и фауны. Снижение показателей плодородности почвы в свою очередь приводит к ухудшению состояния здоровья людей.

«Призываем вас принять исчерпывающие меры по обеспечению всеми возможными способами восстановления функционирования Северо-Крымского канала», — говорится в письме.

Поклонская также подчеркнула, что жители Крыма ожидают скорого ответа от представителя ООН и готовы в любой момент подтвердить изложенное в письме фактами.