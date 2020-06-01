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Поклонская предрекла Крыму экологическую катастрофу 

Павел Тиунов и ещё 1 56 минут назад
Водная блокада Крыма со стороны Украины грозит полуострову гуманитарной и экологической катастрофами, заявила депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская. Парламентарий обратилась с официальным письмом к Верховному комиссару ООН по правам Человека Мишель Бачелет с просьбой принять меры, сообщает РИА Новости.
Поклонская напомнила, что после того, как Крым вошел в состав России, Украина перекрыла Северо-Крымский канал, который снабжал жителей полуострова питьевой водой. Депутат заявила, что в результате была создана «реальная угроза» для жизни людей, а также для «экологии части юго-восточной Европы».
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По ее словам, на протяжении нескольких лет страдает экосистема Крыма: почвы засоляются и заболачиваются, что провоцирует исчезновение многих видов флоры и фауны. Снижение показателей плодородности почвы в свою очередь приводит к ухудшению состояния здоровья людей.
«Призываем вас принять исчерпывающие меры по обеспечению всеми возможными способами восстановления функционирования Северо-Крымского канала», — говорится в письме.
Поклонская также подчеркнула, что жители Крыма ожидают скорого ответа от представителя ООН и готовы в любой момент подтвердить изложенное в письме фактами.
Ранее, как сообщал «Рамблер», сотрудники прокуратуры Автономной Республики Крым обвинили Наталью Поклонскую в создании «преступной организации» на территории полуострова. «Подельниками» депутата Госдумы РФ по делу проходят также глава Крыма Сергей Аксёнов.
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Политика , Видео , Конфликты , Сергей Аксенов , Наталья Поклонская , ООН , Госдума , РИА Новости , Республика Крым
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