Водная блокада Крыма со стороны Украины грозит полуострову гуманитарной и экологической катастрофами, заявила депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская. Парламентарий обратилась с официальным письмом к Верховному комиссару ООН по правам Человека Мишель Бачелет с просьбой принять меры, сообщает РИА Новости.
Поклонская напомнила, что после того, как Крым вошел в состав России, Украина перекрыла Северо-Крымский канал, который снабжал жителей полуострова питьевой водой. Депутат заявила, что в результате была создана «реальная угроза» для жизни людей, а также для «экологии части юго-восточной Европы».
По ее словам, на протяжении нескольких лет страдает экосистема Крыма: почвы засоляются и заболачиваются, что провоцирует исчезновение многих видов флоры и фауны. Снижение показателей плодородности почвы в свою очередь приводит к ухудшению состояния здоровья людей.
«Призываем вас принять исчерпывающие меры по обеспечению всеми возможными способами восстановления функционирования Северо-Крымского канала», — говорится в письме.
Поклонская также подчеркнула, что жители Крыма ожидают скорого ответа от представителя ООН и готовы в любой момент подтвердить изложенное в письме фактами.
Ранее, как сообщал «Рамблер», сотрудники прокуратуры Автономной Республики Крым обвинили Наталью Поклонскую в создании «преступной организации» на территории полуострова. «Подельниками» депутата Госдумы РФ по делу проходят также глава Крыма Сергей Аксёнов.