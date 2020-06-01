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ЦИК хочет изменить правила голосования по Конституции 

Ura.Ru 2 часа назад
Правила голосования по Конституции могут измениться
Фото: © URA.RU
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) хочет ввести изменения, которые облегчат процедуру голосования по поправкам в Конституцию РФ. В частности, участникам процесса могут разрешить голосовать досрочно вне избирательных участков в течение шести дней до дня голосования.
«Новый документ предлагает упростить процедуру. Согласно нему участникам процесса могут разрешить голосовать досрочно вне избирательных участков в течение шести дней до дня голосования», — пишет РБК.
Ранее таким правом хотели наделить только пожилых и больных людей, родителей с маленькими детьми. Согласно новому проекту, проголосовать на дому смогут все.
Кроме того, планируется выдавать бюллетени голосующим без записи паспортных данных. Чтобы получить бюллетень, участнику нужно предъявить паспорт или заменяющий его документ.
Изначально голосование по поправкам было назначено на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.
Новая точная дата пока не названа. Ранее в Кремле заявили о том, что дату голосования по изменению Конституции РФ президент Владимир Путин объявит, когда посчитает нужным.
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Комментарии 2
Политика , Конституция РФ , Поправки в Конституцию , Владимир Путин , Центризбирком России
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