Правила голосования по Конституции могут измениться

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) хочет ввести изменения, которые облегчат процедуру голосования по поправкам в Конституцию РФ . В частности, участникам процесса могут разрешить голосовать досрочно вне избирательных участков в течение шести дней до дня голосования.

«Новый документ предлагает упростить процедуру. Согласно нему участникам процесса могут разрешить голосовать досрочно вне избирательных участков в течение шести дней до дня голосования», — пишет РБК.

Ранее таким правом хотели наделить только пожилых и больных людей, родителей с маленькими детьми. Согласно новому проекту, проголосовать на дому смогут все.

Кроме того, планируется выдавать бюллетени голосующим без записи паспортных данных. Чтобы получить бюллетень, участнику нужно предъявить паспорт или заменяющий его документ.

Изначально голосование по поправкам было назначено на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.