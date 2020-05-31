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В России ответили на приглашение Трампа приехать на G7 

Ura.Ru 1 час назад
Россия согласится принять участие в саммите G7 только если займет место полноправного участника переговоров. Об этом заявил член Совета Федерации Константин Косачев.
«Если нас приглашают в качестве зрителей, а не полноправных участников, то это весьма сомнительная затея. Не думаю, что она нужна России и заинтересует её», — подчеркнул Косачев в разговоре с RT. Он подчеркнул, что Москве важно влиять на решения, которые принимают страны-участницы G7.
Сенатор Алексей Пушков в Twitter отметил, что исключение РФ из G8 было ошибкой, но планы Трампа пригласить Россию за стол переговоров могут разойтись с делом.
Россию перестали приглашать на саммит с 2014 года, когда Крымский полуостров вошел в состав РФ. В августе 2019 года Трамп и глава Франции Эммануэль Макрон заявили, что хотят возродить G8, однако для этого Москва должна вернуть Крым Украине.
Говоря о значимости «большой семерки», исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок объяснял URA.RU, что G7 в современном формате грозит исчезновение. Причиной могут стать более глобальные саммиты. В частности, G20.
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Политика , Видео , Алексей Пушков , Эммануэль Макрон , Константин Косачев , Совет Федерации
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