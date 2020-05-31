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Песков сообщил, что Путин и иностранные лидеры будут наблюдать за парадом Победы с трибуны 

ТАСС и ещё 6 33 минуты назад
Песков рассказал, как пройдет Парад Победы
Фото: РИА Новости
Представитель Кремля заметил, что необходимо будет учесть и "эпидемиологическую модальность", однако выразил надежду, что ко времени парада от режима ограничений "практически ничего не останется"
Президент России Владимир Путин и иностранные лидеры будут наблюдать за парадом Победы 24 июня, как обычно, с трибуны на Красной площади. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент интервью опубликован воскресенье на сайте vesti.ru.
"Безусловно, будут [наблюдать за парадом] президент и гости на трибуне, — сказал он. — Безусловно, будут зарубежные главы государств". Песков заметил, что необходимо будет учесть и "эпидемиологическую модальность", однако выразил надежду, что "ко времени парада от этого режима [ограничений] практически ничего не останется".
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Вести.Ру
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