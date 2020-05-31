Песков рассказал, как пройдет Парад Победы

Представитель Кремля заметил, что необходимо будет учесть и "эпидемиологическую модальность", однако выразил надежду, что ко времени парада от режима ограничений "практически ничего не останется"

Президент России Владимир Путин и иностранные лидеры будут наблюдать за парадом Победы 24 июня, как обычно, с трибуны на Красной площади. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент интервью опубликован воскресенье на сайте vesti.ru.