Путин поздравил Российский союз молодежи с юбилеем 

Президент России Владимир Путин поздравил Российский союз молодёжи с 30-летием, отметив активную работу организации над значимыми проектами, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Общественной организации "Российский союз молодёжи" 31 мая исполняется 30 лет.

"Важно, что вы активно участвуете в реализации значимых социальных, патриотических, инфраструктурных, образовательных проектов, которые нацелены на результат, на практическую отдачу. И конечно, Российский союз молодёжи — это молодость и дружба, общие мечты и надежды, это отличные возможности для профессионального роста, приобретения уникального опыта командной работы", — говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что Союз является одной из крупнейших и наиболее авторитетных молодёжных организаций страны и объединяет в своих рядах талантливых, трудолюбивых юношей и девушек, студентов и школьников, представителей творческих, предпринимательских, научных кругов.