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Рогозин стер твит с критикой в адрес Ельцина 

Lenta.ru 47 минут назад
Рогозин стер твит с критикой в адрес Ельцина
Фото: РИА Новости
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин стер свою публикацию в Twitter, в которой он назвал первого президента России Бориса Ельцина националистом и предателем. При переходе по ссылке теперь говорится, что твит недоступен.
Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем
При этом Рогозин оставил первоначальное сообщение, в котором он одобрил предложение вице-премьера Юрия Борисова выйти на рынок заимствований для более динамичного экономического роста и назвал СССР великой державой. В ответ на этот твит журналист Дмитрий Губин указал, что «в "великой державе" мы срали в соседние дырки на военных сборах». В ныне удаленной публикации Рогозин писал Губину, что Советский Союз был великим при Иосифе Сталине, а «мы с тобой застали застой и захват КПСС этническими националистами и патологическими предателями типа Ельцина».
До работы в правительстве и «Роскосмосе» Рогозин сделал политическую карьеру. В середине 2000-х он возглавлял партию «Родина» национально-консервативного толка и в этот период, к примеру, отметился участием в скандальном ролике «Очистим Москву от мусора», который вышел накануне выборов в Мосгордуму и был раскритикован многими политическими силами. Тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков обвинил политика в ксенофобии и экстремизме, «Родина» была снята со всех выборов, а сам Рогозин вскоре оставил пост председателя партии, после чего участвовал в «Русском марше».
В 1998-1999 годах думская фракция КПРФ запустила процедуру импичмента в отношении Ельцина. В Госдуме была сформирована специальная комиссия, обвинившая первого президента в измене, захвате союзной власти и изменении конституционного строя, однако в итоге попытка импичмента провалилась. В состав той комиссии входил и Рогозин.
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Комментарии 26
Политика , Юрий Борисов , Дмитрий Рогозин , Юрий Лужков , Борис Ельцин , Дмитрий Губин , Партия Родина , Роскосмос , Мосгордума , Госдума , КПРФ , КПСС
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