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Поклонская ответила на слова телеведущего, пожелавшего смерти крымчанам 

РИА Новости и ещё 14 1 час назад
«Психическая хворь»: Поклонская осадила телеведущего
Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что у украинского телеведущего, пожелавшего смерти жителям Крыма и Донбасса, душевные проблемы.
Телеведущий и писатель из Львова Остап Дроздов в эфире своего YouTube-канала пожелал "сдохнуть" жителям Крыма и Донбасса за их выбор России. Он заявил, что является сторонником тотальной блокады и Крыма, и Донбасса.
"Судя по высказыванию этого неизвестного мне фантазера — блогера с Западной Украины или с Канады, его преждевременно освободили из психиатрической клиники, так как болезненные симптомы в виде комплексов перед Россией еще очень чувствительны. Надеюсь, его состояние когда-нибудь улучшится, и юноша освободится от непростой психической хвори", — сказала Поклонская РИА Новости.
Она посоветовала всем желающим уничтожения Крыма остудить пыл.
"То, что вы, господа крикуны, пропагандируете, называется международным преступлением. И не надо сейчас с пеной у рта орать, чей Крым. Вопрос так не стоит", — подчеркнула Поклонская.
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Комментарии 3
Политика , Конфликты , Наталья Поклонская , Остап Дроздов , Комитет госдумы по международным делам , РИА Новости , Львов , Республика Крым
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