«Ощущения необычные»: Песков о заболевании COVID-19

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , переболевший коронавирусом, рассказал о дне, когда он заболел, симптомах и потере обоняния.

"По ощущениям можно сравнить с гриппом. Начинается все не так и серьезно. В день, когда я, по всей видимости, заразился, я полтора часа занимался спортом в спортзале и бегал 7 километров, испытывал просто прилив сил и наслаждался физическим и моральным состоянием", — сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин", анонс которой опубликован в соцсетях.

На следующий день, по словам Пескова, у него поднялась температура.

"Совершенно необычные ощущения, когда ты теряешь обоняние и вкус… клубнику от курицы вы не сможете отличить", — добавил он.

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