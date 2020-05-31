«Ощущения необычные»: Песков о заболевании COVID-19

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Песков рассказал о своих «совершенно необычных ощущениях» при COVID-19 

РИА Новости 25 минут назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, переболевший коронавирусом, рассказал о дне, когда он заболел, симптомах и потере обоняния.
"По ощущениям можно сравнить с гриппом. Начинается все не так и серьезно. В день, когда я, по всей видимости, заразился, я полтора часа занимался спортом в спортзале и бегал 7 километров, испытывал просто прилив сил и наслаждался физическим и моральным состоянием", — сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин", анонс которой опубликован в соцсетях.
На следующий день, по словам Пескова, у него поднялась температура.
"Совершенно необычные ощущения, когда ты теряешь обоняние и вкус… клубнику от курицы вы не сможете отличить", — добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Политика , Видео , Дмитрий Песков
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