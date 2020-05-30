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Песков пообещал сбрить бороду до выхода на работу 

Газета.Ru и ещё 2 33 минуты назад
Песков рассказал, когда сбреет бороду
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков намерен сбрить бороду перед выходом на работу в офис. Об этом он заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отрывок которой опубликован на странице ведущего Павла Зарубина в Instagram.
Песков признался, что решил отращивать бороду до полной победы над новой коронавирусной инфекцией "и де-факто, и де-юре".
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Первое ВИДЕОинтервью Пескова после излечения от коронавируса! Когда возобновит очную работу с Путиным, как пройдёт Парад Победы, как принималось решение о выплате 10 000 рублей каждому ребёнку от 3 до 16 лет? Важнейшие и самые интересные нюансы — в воскресенье в 22.30 только в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия» #москвакремльпутин #путин #павелзарубин #россия24 #tvrussia #песков #усыпескова #россия1 #вести24

Публикация от  Павел Зарубин (@zarubinreporter)

12 мая Дмитрий Песков сообщил, что у него был выявлен коронавирус нового типа. Позже его госпитализировали вместе с женой в одну из московских больниц и выписали оттуда 25 мая.
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Комментарии 14
Политика , Павел Зарубин , Дмитрий Песков , Москва
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