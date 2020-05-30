Песков рассказал, когда сбреет бороду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков намерен сбрить бороду перед выходом на работу в офис. Об этом он заявил в интервью программе " Москва . Кремль. Путин", отрывок которой опубликован на странице ведущего Павла Зарубина в Instagram.

12 мая Дмитрий Песков сообщил, что у него был выявлен коронавирус нового типа. Позже его госпитализировали вместе с женой в одну из московских больниц и выписали оттуда 25 мая.