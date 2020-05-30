Перехваченный США «миллиард долларов из РФ» объяснили

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В МИД РФ прокомментировали ситуацию с конфискованными на Мальте ливийскими динарами 

ТАСС 26 минут назад
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Фото: Reuters
Конфискованные на Мальте ливийские динары напечатаны в соответствии с заключенным в 2015 году контрактом, утвержденным парламентом Ливии. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии МИД РФ.
"Контракт на печать ливийских динаров был подписан в 2015 году между АО "Гознак" и главой Центрального банка Ливии, утвержденного Палатой депутатов (парламент) Ливии. Ливийской стороной была произведена необходимая предоплата. В рамках исполнения своих контрактных обязательств российская организация направила в адрес ЦБ в г. Тобруке груз с напечатанными ливийскими банкнотами. При этом исходим из того, что указанные денежные средства необходимы для поддержания стабильного функционирования всей ливийской экономики", — указали в министерстве.
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Заявления Госдепартамента об изготовлении "фальшивых" ливийских динаров российским АО "Гознак" являются несостоятельными, отметили в МИД РФ. "Фальшивыми являются не ливийские динары, а американские заявления. Россия последовательно выступает за безальтернативность политического урегулирования в рамках широкого межливийского диалога, строгого соблюдения принятых международным сообществом решений по ливийской проблематике", — заявили в российском дипведомстве.
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Политика , Африка , Ливия , Мальта
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