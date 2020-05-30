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В МИД описали отношения России и США цитатой польского писателя 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
«Думали, достигли дна, но снизу постучали»
Фото: РИА Новости
Отношения России и США постоянно ухудшаются, заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков в интервью National Interest.
"Мы движемся от одной низкой точки к другой — как сказал однажды известный польский мыслитель Станислав Ежи Лец: "Мы думали, что достигли дна, но затем снизу постучали", — отметил дипломат.
Он добавил, что взаимодействие Москвы и Вашингтона в нынешнем виде отличается от времен холодной войны — тогда противостояние двух супердержав было более опасным, но и более предсказуемым.
Одной из самых проблемных сфер в отношениях дипломат назвал контроль за вооружениями.
"Складывается ощущение, что США концептуально не верят в контроль за вооружениями. Вместо этого Вашингтон пытается найти предлоги, чтобы выйти из как можно большего числа договоров в этой сфере, в которых участвует Москва", — сказал Рябков.
Администрация Дональда Трампа вышла из нескольких соглашений в сфере международной безопасности. Первым таким документом стал Договор о ракетах средней и меньшей дальности — американские власти обвинили Россию в несоблюдении его условий. Предлогом для выхода стали испытания российской крылатой ракеты 9М729, которая, по мнению Белого дома, противоречит условиям ДРСМД. В ответ Россия продемонстрировала пусковую установку и транспортно-пусковой конвейер и раскрыла тактико-технические характеристики ракеты, которые подтверждали соответствие 9М729 условиям договора.
На прошлой неделе американские власти заявили о выходе из Договора по открытому небу, который позволяет участникам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
А что касается заключения нового Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений, действующая версия которого истекает в феврале 2021 года, США требуют, чтобы Китай стал одной из сторон соглашения, а в противном случае угрожают не продлевать договор.
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Политика , США , Сергей Рябков , Дональд Трамп , МИД , Москва
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