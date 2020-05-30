Большинство россиян готовы проголосовать за поправки в Конституцию 

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ВЦИОМ представил результаты опроса об отношении россиян к поправкам в Конституцию.

По данным социологов, абсолютное большинство граждан (93%) знает о голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ . В марте доля информированных россиян составляла 87%.

Большинство (66%) заявило, что будет участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию. Об отказе сообщили 15% респондентов.

«Более половины россиян (61%), которые декларируют свое участие в голосовании, сообщили, что проголосуют ЗА поправки. Каждый пятый из тех, кто планирует принять участие, проголосует ПРОТИВ (22% — данные от 22 мая)», — говорится на сайте ВЦИОМ.

Абсолютное большинство считает важным внести в Конституцию поправки, затрагивающие социальную сферу. Возглавляет список поправка об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания: 95% заявили о важности такой трактовки.

Для 88% важно закрепить положение о защите государственной целостности и нерушимости границ страны. За признание приоритета российской Конституции над международным правом выступают 75% сограждан. Против — 17%.

Большинство опрошенных выступило за запрет двойного гражданства для чиновников (84%).

Считают важным закрепить статус русского языка как языка государствообразующего народа 85% россиян. Обратного мнения придерживается каждый десятый (13%).

Также в топ важных поправок попало предложение защитить институт брака как союз женщины и мужчины (81%). Упоминание о Боге является важным для 54% россиян. Обратной точки зрения придерживается 39%.

Более половины россиян считают важным снять ограничение для занимавших или занимающего должность Президента РФ участвовать в качестве кандидата на следующих выборах (61%), против треть опрошенных (30%).