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Большинство россиян готовы проголосовать за поправки в Конституцию 

Майк Габриелян 1 час назад
Большинство россиян готовы проголосовать за поправки в Конституцию
Фото: РИА Новости
ВЦИОМ представил результаты опроса об отношении россиян к поправкам в Конституцию.
По данным социологов, абсолютное большинство граждан (93%) знает о голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ. В марте доля информированных россиян составляла 87%.
Большинство (66%) заявило, что будет участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию. Об отказе сообщили 15% респондентов.
«Более половины россиян (61%), которые декларируют свое участие в голосовании, сообщили, что проголосуют ЗА поправки. Каждый пятый из тех, кто планирует принять участие, проголосует ПРОТИВ (22% — данные от 22 мая)», — говорится на сайте ВЦИОМ.
Абсолютное большинство считает важным внести в Конституцию поправки, затрагивающие социальную сферу. Возглавляет список поправка об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания: 95% заявили о важности такой трактовки.
Для 88% важно закрепить положение о защите государственной целостности и нерушимости границ страны. За признание приоритета российской Конституции над международным правом выступают 75% сограждан. Против — 17%.
Большинство опрошенных выступило за запрет двойного гражданства для чиновников (84%).
Считают важным закрепить статус русского языка как языка государствообразующего народа 85% россиян. Обратного мнения придерживается каждый десятый (13%).
Также в топ важных поправок попало предложение защитить институт брака как союз женщины и мужчины (81%). Упоминание о Боге является важным для 54% россиян. Обратной точки зрения придерживается 39%.
Более половины россиян считают важным снять ограничение для занимавших или занимающего должность Президента РФ участвовать в качестве кандидата на следующих выборах (61%), против треть опрошенных (30%).
Расширение полномочий Государственной Думы РФ считает важным каждый второй (48%), о важности расширения полномочий Совета Федерации РФ сообщает почти столько же россиян (46%). Против 40% и 39% соответственно.
Ранее «Рамблер» сообщал, что рабочая группа по внесению изменений в Конституцию проведет заседание в Общественной палате 30 мая.
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Политика , Общественная палата России , Госдума , Совет Федерации
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