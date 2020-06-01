Песков рассказал о сокращении очных контактов Путина

Число очных контактов президента России Владимира Путина было снижено в связи с пандемией коронавируса, однако это не влияет на его рабочий график. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что нельзя сказать, что Путин находится в изоляции.
"Президент не находится в изоляции, он активно работает, вы видите, есть и очные встречи, есть и заочные, есть и видеоконференции. Наверное, вы вряд ли можете себе представить, сколько президент находится на телефонной связи с главами регионов, с руководством министерств, с главами крупных инфраструктурных компаний. <…> Но то, что сократилось количество мероприятий с очными контактами, — да, это действительно так. Это обусловлено необходимостью просто беречь президента от того, чтобы он хоть как-то, скажем так, подвергся опасности инфицирования" — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое было показано в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".
По словам пресс-секретаря президента, подобные меры полностью оправданы.
"Это оправдано, это никоим образом не влияет на его рабочий график", — отметил Песков.