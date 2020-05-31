Медведев предупредил США о последствиях позиции по ДСНВ

Позиция США в отношении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) и Договора по открытому небу "будет иметь серьезные последствия", заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей станице "ВКонтакте".
Отношение Белого дома к данным документам приведет "к разрушению архитектуры международной безопасности", написал Медведев.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что России не удалось начать серьезные переговоры с США по СНВ-3, действие которого истекает 5 февраля 2021 года.
До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп заявил о выходе американской стороны из Договора по открытому небу.