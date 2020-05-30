Медведев предупредил США о последствиях

Ранее Медведев обсудил с президентом РФ Владимиром Путином ситуацию с Договором по открытому небу (ДОН). Американская сторона объявила о выходе из этого договора.

Позиция Белого дома в отношении этих документов ведет к разрушению архитектуры международной безопасности и будет иметь серьёзные последствия, — написал политик в «ВКонтакте».

21 мая американский президент Дональд Трамп анонсировал скорый выход США из международного договора, обвинив Россию в нарушении его условий. Российский МИД заявил, что Москва, в свою очередь, недовольна исполнением договора американской стороной.

Он также не отрицает разработку новых договорённостей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. 22 мая в российском МИД заявили, что Москва будет договариваться с США, в том числе по ДОН, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Штатов неприемлемы.