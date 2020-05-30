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Медведев: позиция Вашингтона по ДОН и СНВ будет иметь серьёзные последствия 

News.ru и ещё 6 1 час назад
Медведев предупредил США о последствиях
Фото: ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что позиция США к Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) будет иметь серьёзные последствия.
Ранее Медведев обсудил с президентом РФ Владимиром Путином ситуацию с Договором по открытому небу (ДОН). Американская сторона объявила о выходе из этого договора.
Позиция Белого дома в отношении этих документов ведет к разрушению архитектуры международной безопасности и будет иметь серьёзные последствия, — написал политик в «ВКонтакте».
21 мая американский президент Дональд Трамп анонсировал скорый выход США из международного договора, обвинив Россию в нарушении его условий. Российский МИД заявил, что Москва, в свою очередь, недовольна исполнением договора американской стороной.
Он также не отрицает разработку новых договорённостей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. 22 мая в российском МИД заявили, что Москва будет договариваться с США, в том числе по ДОН, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Штатов неприемлемы.
Как писал NEWS.ru, замминистра иностранных дел Сергей Рябков назвал сумбурными объяснения США о причинах выхода из Договора по открытому небу. Он подчеркнул, что заявления об использовании Россией наблюдательных полётов для наведения вооружений «вызывают хохот».
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Политика , Армия , США , Дмитрий Медведев , Сергей Рябков , Дональд Трамп , МИД , Совет безопасности РФ
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