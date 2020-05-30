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Депутат Госдумы раскрыл обстоятельства смерти начальника ГРУ в 2016 году 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Депутат раскрыл обстоятельства смерти начальника ГРУ
Фото: Wikipedia
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков раскрыл обстоятельства смерти генерал-полковника Игоря Сергуна, который до своей кончины занимал должность начальника ГРУ, главного управления Генштаба Вооруженных сил России. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Сергун, согласно официальной версии, скоропостижно скончался в январе 2016 года в подмосковном доме отдыха, но обстоятельства его смерти до сих пор не были раскрыты. По словам Лысакова, от неформального профсоюза сотрудников скорой помощи ему стали известны все подробности произошедшего.
Как утверждает депутат, Сергуну стало плохо из-за болей в сердце, в санатории ему вызвали скорую.
«Приехал один фельдшер, который сразу понял, что тут нужна спецбригада (…) Ему говорят, работай сам, все заняты. Парень начинает собирать капельницу, вскрывать ампулы, двух его рук, естественно, не хватает. Он видит, что пациент "загружается" и может уйти и снова просит помощи и снова послан лесом», — пишет Лысаков.
«Почти через час битвы спецбригаду все же высылают, но уже на последний аргумент фельдшера: остановка сердца», — добавил политик.
По словам Лысакова, Сергун мог бы выжить, если бы на вызов своевременно вылетела специальная бригада медиков. Он также заявил, что направлял депутатские запросы в Кремль, Генпрокуратуру и Следственный комитет.
Игорю Сергуну было 58 лет. Он возглавлял ГРУ с декабря 2011 года до своей смерти. Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн утверждал, что военачальник на самом деле умер в Ливане, однако в Минобороны России опровергли эту информацию.
Преемник Сергуна во главе ГРУ, генерал-полковник Игорь Коробов скончался в ноябре 2018-го после продолжительной болезни. Нынешним руководителем управления является адмирал Игорь Костюков.
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Комментарии
Политика , Игорь Костюков , Игорь Сергун , Вячеслав Лысаков , Майкл Флинн , Игорь Коробов , Министерство обороны , Генштаб , ГРУ , Генпрокуратура РФ , Госдума , СКР
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