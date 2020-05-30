Депутат раскрыл обстоятельства смерти начальника ГРУ

Сергун, согласно официальной версии, скоропостижно скончался в январе 2016 года в подмосковном доме отдыха, но обстоятельства его смерти до сих пор не были раскрыты. По словам Лысакова, от неформального профсоюза сотрудников скорой помощи ему стали известны все подробности произошедшего.

Как утверждает депутат, Сергуну стало плохо из-за болей в сердце, в санатории ему вызвали скорую.

«Приехал один фельдшер, который сразу понял, что тут нужна спецбригада (…) Ему говорят, работай сам, все заняты. Парень начинает собирать капельницу, вскрывать ампулы, двух его рук, естественно, не хватает. Он видит, что пациент "загружается" и может уйти и снова просит помощи и снова послан лесом», — пишет Лысаков.

«Почти через час битвы спецбригаду все же высылают, но уже на последний аргумент фельдшера: остановка сердца», — добавил политик.

Следственный комитет. По словам Лысакова, Сергун мог бы выжить, если бы на вызов своевременно вылетела специальная бригада медиков. Он также заявил, что направлял депутатские запросы в Кремль, Генпрокуратуру