Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом 

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Мишустин провел заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. В ходе него он заявил, что ситуация с распространением COVID-19 стабилизируется в целом по стране, это повод для осторожного оптимизма, однако следует быть готовыми к любому развитию ситуации.

«Мы продолжаем мониторить ситуацию с распространением инфекции», — заверил он.

В пятницу председатель российского правительства также заявил, что в стране стабилизируется ситуация с распространением коронавирусной инфекции, а именно снижается прирост числа заболевших. Тогда же он подчеркнул, что пока власти России очень осторожно смягчают ограничения, которые были введены в рамках борьбы с пандемией COVID-19.

Сегодня в Москве стартовал второй этап снятия ограничений. Он подразумевает открытие предприятий торговли непродовольственными товарами, в том числе торговых центров.