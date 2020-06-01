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Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом 

Артём Кульша и ещё 35 23 минуты назад
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом
Фото: ТАСС
В России идет на спад распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Мишустин провел заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. В ходе него он заявил, что ситуация с распространением COVID-19 стабилизируется в целом по стране, это повод для осторожного оптимизма, однако следует быть готовыми к любому развитию ситуации.
«Мы продолжаем мониторить ситуацию с распространением инфекции», — заверил он.
В пятницу председатель российского правительства также заявил, что в стране стабилизируется ситуация с распространением коронавирусной инфекции, а именно снижается прирост числа заболевших. Тогда же он подчеркнул, что пока власти России очень осторожно смягчают ограничения, которые были введены в рамках борьбы с пандемией COVID-19.
Сегодня в Москве стартовал второй этап снятия ограничений. Он подразумевает открытие предприятий торговли непродовольственными товарами, в том числе торговых центров.
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Комментарии
Политика , Михаил Мишустин , Правительство РФ
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