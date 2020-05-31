Ограничительные меры, введённые в России из-за коронавируса, могут быть отменены к 24 июня, когда в стране пройдёт Парад Победы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Будем надеяться, что уже как раз ко времени парада от этого режима практически ничего не останется, — сообщил он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
По его словам, на парад приедут представители регионов и зарубежных стран.
26 мая президент России Владимир Путин приказал начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие назначено на 24 июня — 75-ю годовщину первого парада Победы на Красной площади.
Как писал NEWS.ru, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 июня посетит парад Победы, который состоится в Москве. Он написал на своей странице в социальной сети, что принял приглашение своего российского коллеги Владимира Путина. Кроме того, парад Победы в Москве посетит президент Молдавии Игорь Додон.