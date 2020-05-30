Роднина раскритиковала недовольных помощью россиян

"Посмотрите: сколько мы уже приняли законов, указов, постановлений правительства о поддержке малого и среднего бизнеса, а актеры стонут, как они голодают", — цитирует Роднину "Спорт-Экспресс".

Депутат привела в пример спортсменов, которые также пострадали от пандемии коронавируса, однако они "не вякали".

"Спортсмены — молодцы, в отличие от бедного несчастного малого и среднего бизнеса и культуры.

Некоторые люди требовали прямых денежных выплат? Всю жизнь так — дайте денег. Их всегда не хватает. Недовольные есть всегда", — добавила бывшая фигуристка.