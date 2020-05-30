Роднина раскритиковала недовольных помощью россиян

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Роднина раскритиковала недовольных помощью властей россиян 

Газета.Ru и ещё 1 33 минуты назад
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала россиян, высказывающих недовольство относительно помощи властей.
"Посмотрите: сколько мы уже приняли законов, указов, постановлений правительства о поддержке малого и среднего бизнеса, а актеры стонут, как они голодают", — цитирует Роднину "Спорт-Экспресс".
Ирина Роднина предложила разобраться с «засланными казачками» в российских СМИ 
Депутат привела в пример спортсменов, которые также пострадали от пандемии коронавируса, однако они "не вякали".
"Спортсмены — молодцы, в отличие от бедного несчастного малого и среднего бизнеса и культуры.
Некоторые люди требовали прямых денежных выплат? Всю жизнь так — дайте денег. Их всегда не хватает. Недовольные есть всегда", — добавила бывшая фигуристка.
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала работающих в Госдуме спортсменов.
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Политика , Видео , Ирина Роднина , Татьяна Тарасова , Госдума
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