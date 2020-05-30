Крым ответил на угрозы Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель не видит очевидных вещей, так как отказывается признавать российский статус Крыма, уверен глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«К сожалению, канцлер Ангела Меркель на протяжении шести лет в вопросе статуса Крыма руководствуется интересами США и сознательно не видит очевидного, отказываясь признать волеизъявление крымчан, прошедшего в строгом соблюдении международного права», — передает слова Гемпеля ФАН.

По словам крымского политика, поддерживая политику ограничительных мер в отношении России, Германия продолжает преступную политику ЕС. «Крымчан санкциями не запугать», — заключил Гемпель.

Ранее немецкий канцлер заявила, что санкции будут сохраняться до тех пор, пока не появится прогресс в вопросе урегулирования конфликта на Украине при помощи Минских соглашений.

«Там, где будут фундаментальные нормы международного права, мы будем об этом говорить. Если не будет прогресса в минском процессе, мы будем должны сохранять санкции. С другой стороны, председательство в Совете ЕС дает нам возможности придать новые импульсы отношениям», — сказала она во время выступления на мероприятии фонда имени Конрада Аденауэра. Речь Меркель была посвящена целям Германии, которые она намерена достигнуть во время своего предстоящего председательства в ЕС. отметила она.

Канцлер ФРГ в очередной раз назвала воссоединение Крыма с Россией «аннексией». По словам Меркель, Россия нарушала положения Заключительного акта совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и Европейской конвенции по правам человека.

«Россия в нашем непосредственном соседстве создала пояс нерешенных конфликтов, аннексировала в нарушение международного права украинский полуостров Крым. Она поддерживает марионеточные режимы на частях восточной Украины и вмешивается в западные демократии гибридными инструментом», — уверена Меркель.

Крым стал частью России после того, как в 2014 году на Украине произошел госпереворот. Власти полуострова провели референдум за воссоединение региона с Россией. В голосовании приняли участие большинство крымчан, которые имеют право голоса. При этом более 90% проголосовавших высказались за вступление Крыма в состав России.

Решение жителей республики не приняли европейские страны, а также Украина и США, которые считаю Крым «оккупированной территорией». Буквально сразу были введены антироссийские санкции, из-за которых российские власти взяли курс на импортозамещение. При этом Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма сделали свой выбор самостоятельно при помощи демократического инструмента, который полностью соответствует международному праву и Уставу ООН

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно». Тем не менее украинские власти не оставляют надежды на «возвращение» полуострова и продумывают соответствующие «планы». Кроме того, они активно продвигают это мнение в политических кругах. Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил экс-канцлеру Германии Герхарду Шредеру пари.

Украинский представитель был возмущен словами Шредера о том, что ни один российский президент не отдаст Крым, и заявил, что не согласен.

По словам Мельника, это произойдет еще при жизни бывшего канцлера ФРГ. И в этом случае посол Украины намерен отпраздновать «возвращение» Крыма, распив крымские вина в компании Меркель и других политиков, которые поддерживают политику Украины.

В ответ на это глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель заверил, что община готова отправить Мельнику ящик крымского вина. Таким образом они хотят скрасить горечь от заведомо проигранного пари.

«Посол Украины в ФРГ, видимо, впопыхах и на эмоциях решил заключить пари и теперь сам понимает, что оно заведомо проигрышное. Украинские власти давно уже смирились с российским статусом Крыма, однако признать это им мешает зависимость от навязанной западными странами антироссийской политики», — добавил он в комментарии РИА «Новости».