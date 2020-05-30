Крым ответил на угрозы Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель отказывается признать решение крымчан о добровольном воссоединении с Россией в 2014 году и руководствуется мнением США, сказал крымский парламентарий Юрий Гемпель в ответ на слова Меркель об «оккупации» Крыма. Он подчеркнул, что продолжение санкционной политики Европы не сможет запугать крымчан.
Канцлер Германии Ангела Меркель не видит очевидных вещей, так как отказывается признавать российский статус Крыма, уверен глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
«К сожалению, канцлер Ангела Меркель на протяжении шести лет в вопросе статуса Крыма руководствуется интересами США и сознательно не видит очевидного, отказываясь признать волеизъявление крымчан, прошедшего в строгом соблюдении международного права», — передает слова Гемпеля ФАН.
По словам крымского политика, поддерживая политику ограничительных мер в отношении России, Германия продолжает преступную политику ЕС. «Крымчан санкциями не запугать», — заключил Гемпель.
Ранее немецкий канцлер заявила, что санкции будут сохраняться до тех пор, пока не появится прогресс в вопросе урегулирования конфликта на Украине при помощи Минских соглашений.
«Там, где будут фундаментальные нормы международного права, мы будем об этом говорить. Если не будет прогресса в минском процессе, мы будем должны сохранять санкции. С другой стороны, председательство в Совете ЕС дает нам возможности придать новые импульсы отношениям», — сказала она во время выступления на мероприятии фонда имени Конрада Аденауэра. Речь Меркель была посвящена целям Германии, которые она намерена достигнуть во время своего предстоящего председательства в ЕС. отметила она.
Канцлер ФРГ в очередной раз назвала воссоединение Крыма с Россией «аннексией». По словам Меркель, Россия нарушала положения Заключительного акта совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и Европейской конвенции по правам человека.
«Россия в нашем непосредственном соседстве создала пояс нерешенных конфликтов, аннексировала в нарушение международного права украинский полуостров Крым. Она поддерживает марионеточные режимы на частях восточной Украины и вмешивается в западные демократии гибридными инструментом», — уверена Меркель.
Крым стал частью России после того, как в 2014 году на Украине произошел госпереворот. Власти полуострова провели референдум за воссоединение региона с Россией. В голосовании приняли участие большинство крымчан, которые имеют право голоса. При этом более 90% проголосовавших высказались за вступление Крыма в состав России.
Решение жителей республики не приняли европейские страны, а также Украина и США, которые считаю Крым «оккупированной территорией». Буквально сразу были введены антироссийские санкции, из-за которых российские власти взяли курс на импортозамещение. При этом Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма сделали свой выбор самостоятельно при помощи демократического инструмента, который полностью соответствует международному праву и Уставу ООН.
Российский президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно». Тем не менее украинские власти не оставляют надежды на «возвращение» полуострова и продумывают соответствующие «планы». Кроме того, они активно продвигают это мнение в политических кругах. Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил экс-канцлеру Германии Герхарду Шредеру пари.
Украинский представитель был возмущен словами Шредера о том, что ни один российский президент не отдаст Крым, и заявил, что не согласен.
По словам Мельника, это произойдет еще при жизни бывшего канцлера ФРГ. И в этом случае посол Украины намерен отпраздновать «возвращение» Крыма, распив крымские вина в компании Меркель и других политиков, которые поддерживают политику Украины.
В ответ на это глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель заверил, что община готова отправить Мельнику ящик крымского вина. Таким образом они хотят скрасить горечь от заведомо проигранного пари.
«Посол Украины в ФРГ, видимо, впопыхах и на эмоциях решил заключить пари и теперь сам понимает, что оно заведомо проигрышное. Украинские власти давно уже смирились с российским статусом Крыма, однако признать это им мешает зависимость от навязанной западными странами антироссийской политики», — добавил он в комментарии РИА «Новости».