В США заявили о перехвате миллиарда долларов из России

Правительство Мальты изъяло партию ливийской валюты на сумму 1,1 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте госдепартамента США. Американские чиновники утверждают, что динары были напечатаны «Гознаком» — российским государственным предприятием.

«Соединенные Штаты приветствуют заявление правительства Мальты об изъятии контрафактной ливийской валюты на сумму 1,1 млрд долларов США, напечатанной акционерным обществом «Гознак» — российской государственной компанией — и заказанной нелегитимной параллельной организацией», — сообщается на сайте госдепа.

В США считают, что Центральный банк Ливии со штаб-квартирой в Триполи является единственным законным в стране.

«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии. Этот инцидент еще раз подчеркивает необходимость прекращения Россией вредных и дестабилизирующих действий в Ливии», — заявили в Госдепе.

Россия официально печатает валюту для других стран по заказу их центробанков. Для Ливии банкноты производятся с 2016 года. Их заказывает правительство в Тобруке, однако правительство национального согласия (ПНС), заседающее в Триполи, не объявляло эти деньги вне закона.

После интервенции США и НАТО в Ливии не прекращается гражданская война. Сейчас в стране двоевластие. Одно правительство (ПНС) заседает в Триполи, другое (фельдмаршал Хафтар) — в Тобруке.

В США считают, что Россия оказывает поддержку Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.