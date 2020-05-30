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В США заявили об изъятии напечатанных Россией денег для Ливии 

Майк Габриелян и ещё 7 19 минут назад
В США заявили о перехвате миллиарда долларов из России
Фото: Reuters
Правительство Мальты изъяло партию ливийской валюты на сумму 1,1 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте госдепартамента США. Американские чиновники утверждают, что динары были напечатаны «Гознаком» — российским государственным предприятием.
«Соединенные Штаты приветствуют заявление правительства Мальты об изъятии контрафактной ливийской валюты на сумму 1,1 млрд долларов США, напечатанной акционерным обществом «Гознак» — российской государственной компанией — и заказанной нелегитимной параллельной организацией», — сообщается на сайте госдепа.
В США считают, что Центральный банк Ливии со штаб-квартирой в Триполи является единственным законным в стране.
«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии. Этот инцидент еще раз подчеркивает необходимость прекращения Россией вредных и дестабилизирующих действий в Ливии», — заявили в Госдепе.
Россия официально печатает валюту для других стран по заказу их центробанков. Для Ливии банкноты производятся с 2016 года. Их заказывает правительство в Тобруке, однако правительство национального согласия (ПНС), заседающее в Триполи, не объявляло эти деньги вне закона.
После интервенции США и НАТО в Ливии не прекращается гражданская война. Сейчас в стране двоевластие. Одно правительство (ПНС) заседает в Триполи, другое (фельдмаршал Хафтар) — в Тобруке.
В США считают, что Россия оказывает поддержку Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
Как ранее сообщал «Рамблер», иностранные СМИ написали, что Россия перебросила бомбардировщики Су-24 в Ливию. При этом существует проблема их размещения.
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Политика , Госдеп США , НАТО , Ливия , Мальта , США
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