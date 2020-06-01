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Астраханский губернатор на самоизоляции работает в удаленном режиме 

ТАСС и ещё 8 2 часа назад
Астраханский губернатор перешел на удаленный режим
Фото: РИА Новости
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, находящийся на самоизоляции из-за контакта с зараженным коронавирусом сотрудником, продолжает работать в удаленном режиме, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе главы региона.
Губернатор Астраханской области 29 мая ушел на самоизоляцию в связи с контактом с сотрудником, у которого подтвердился коронавирус. Результаты тестов на COVID-19 у главы региона и членов областного правительства отрицательные.
"Игорь Юрьевич продолжает работу удаленно, он проводит совещания и планерки по видеоконференцсвязи. Для нас это уже привычный режим, так что работа идет штатно", — рассказали ТАСС в пресс-службе.
Как уточнил собеседник агентства, Бабушкин чувствует себя хорошо, симптомов ОРВИ у него нет.
Ранее тесты на коронавирус дали положительный результат у трех сотрудников администрации губернатора, инфицированными оказались работники областного Минфина, IT-одела и отдела по борьбе с коррупцией. Подразделения были закрыты на карантин.
В Астраханской области, по данным областного Минздрава, зафиксировано 1937 случаев заражения коронавирусом. За все время эпидемии выздоровели 949 человек, 18 пациентов умерли.
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Комментарии
Политика , Игорь Бабушкин , Минфин , ИТАР-ТАСС , Астраханская Область
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