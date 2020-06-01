Астраханский губернатор перешел на удаленный режим

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин , находящийся на самоизоляции из-за контакта с зараженным коронавирусом сотрудником, продолжает работать в удаленном режиме, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе главы региона.

Губернатор Астраханской области 29 мая ушел на самоизоляцию в связи с контактом с сотрудником, у которого подтвердился коронавирус. Результаты тестов на COVID-19 у главы региона и членов областного правительства отрицательные.

"Игорь Юрьевич продолжает работу удаленно, он проводит совещания и планерки по видеоконференцсвязи. Для нас это уже привычный режим, так что работа идет штатно", — рассказали ТАСС в пресс-службе.

Как уточнил собеседник агентства, Бабушкин чувствует себя хорошо, симптомов ОРВИ у него нет.

Ранее тесты на коронавирус дали положительный результат у трех сотрудников администрации губернатора, инфицированными оказались работники областного Минфина , IT-одела и отдела по борьбе с коррупцией. Подразделения были закрыты на карантин.

В Астраханской области, по данным областного Минздрава, зафиксировано 1937 случаев заражения коронавирусом. За все время эпидемии выздоровели 949 человек, 18 пациентов умерли.