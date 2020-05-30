В России отреагировали на заявление Меркель по Крыму

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель, отказываясь признавать российский статус Крыма, не видит очевидного.
Ранее Меркель заявила, что Россия создала пояс нерешенных конфликтов, а также "аннексировала в нарушение международного права украинский полуостров Крым".
"К сожалению, канцлер Ангела Меркель на протяжении шести лет в вопросе статуса Крыма руководствуется интересами США и сознательно не видит очевидного, отказываясь признать волеизъявление крымчан, прошедшего в строгом соблюдении международного права", — сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, Германия, придерживаясь курса санкций против России, тем самым продолжает "преступную политику Евросоюза".
"Крымчан санкциями не запугать", — подчеркнул Гемпель.