В России отреагировали на заявление Меркель по Крыму

Все новости на карте

Ранее Меркель заявила, что Россия создала пояс нерешенных конфликтов, а также "аннексировала в нарушение международного права украинский полуостров Крым".

"К сожалению, канцлер Ангела Меркель на протяжении шести лет в вопросе статуса Крыма руководствуется интересами США и сознательно не видит очевидного, отказываясь признать волеизъявление крымчан, прошедшего в строгом соблюдении международного права", — сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, Германия, придерживаясь курса санкций против России, тем самым продолжает "преступную политику Евросоюза ".