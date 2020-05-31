Россия ответила на заявления США о ливийской валюте

Информация Госдепартамента США о перехвате властями Мальты партии «фальшивых» ливийских динаров, изготовленных российским предприятием, не соответствует действительности. Об этом заявили в российском МИД , отметив, что контракт на печать ливийских динаров был подписан в 2015 году между Госзнаком и главой Центрального банка Ливии. При этом во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что африканская страна живёт в условиях двоевластия и там действуют два ЦБ

МИД России отреагировало на заявление США о том, что власти Мальты конфисковали партию якобы фальшивых ливийских динаров, изготовленных российским Гознаком. В Российском ведомстве сообщили, что высказывания Вашингтона не соответствуют действительности.

Ранее на сайте Госдепартамента США появилось заявление о том, что власти Мальты перехватили партию якобы «контрафактных» ливийских динаров. При этом общая сумма банкнот в пересчёте на американскую валюту составила $1,1 млрд

В заявлении говорится, что заказ на печать денег якобы поступил от «нелегальной параллельной организации», а не ливийского Центробанка в Триполи, при этом деньги напечатал Гознак.

В госдепе утверждают, что «приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России , в последнее время усугубил экономические проблемы Ливии ».

«Этот инцидент вновь подчеркивает, что России необходимо прекратить её пагубные и дестабилизирующие действия в Ливии», — заявили в Госдепартаменте.

Комментируя подобные заявления американской стороны, в МИД РФ отметили, что контракт на печать ливийских динаров был подписан в 2015 году между АО «Госзнак» и главой Центрального банка Ливии, утверждённого палатой депутатов (парламент Ливии. — RT). После этого ливийской стороной была внесена необходимая предоплата.

«В рамках исполнения своих контрактных обязательств российская организация направила в адрес ЦБ в городе Тобрук груз с напечатанными ливийскими банкнотами. При этом исходим из того, что указанные денежные средства необходимы для поддержания стабильного функционирования всей ливийской экономики», — пояснили в ведомстве.

Российское внешнеполитическое ведомство также напомнило, что в условиях фактического двоевластия в Ливии на данный момент действуют два Центральных банка.

«Таким образом, фальшивыми являются не ливийские динары, а американские заявления. Россия последовательно выступает за безальтернативность политического урегулирования в рамках широкого межливийского диалога, строгого соблюдения принятых международным сообществом решений по ливийской проблематике», — заключили в ведомстве.

Напомним, кризис в Ливии начался в 2011 году после свержения и убийства Муаммара Каддафи , чей режим фактически действовал в стране около 40 лет. После его падения в Ливии появились два противоборствующих центра власти. На северо-востоке страны действует временное правительство во главе с Абдаллой ат-Тани, назначенное парламентом в Тобруке. Оно опирается на Ливийскую национальную армию во главе с Халифой Хафтаром. На северо-западе, в Триполи, действует правительство национального согласия, возглавляемое Фаизом Сарраджем.

Россия совместно с рядом других стран выступает за урегулирование ситуации в Ливии. В частности, в январе в Берлине прошла международная конференция, посвящённая этому вопросу. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, мероприятие было полезным, но разногласия между участниками ливийского конфликта сохраняются. В итоговом коммюнике стороны подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности Ливии. Мировые лидеры также призвали сохранить запрет на поставку оружия в страну и заявили о необходимости гарантировать безопасность нефтяных объектов.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT назвал заявление американской стороны «фейком чистой воды».

«Не знаю, кто это провоцирует, может, и сами мальтийские власти. Неужели России делать больше нечего? Кому нужны фальшивые ливийские деньги? Там и так уже практически не существует государства. Какой смысл дестабилизировать там ситуацию, если она уже и так дестабилизирована. Российские власти не допустили бы подобного на Гознаке», — отметил он.

Сенатор подчеркнул, что подобные заявления являются провокацией, которая не имеет никакого отношения к политике России.