Пушков отреагировал на заявление Кравчука о изоляции РФ

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«Западные страны не вводят против России «полную политическую, дипломатическую и финансово-экономическую изоляцию» потому, что не могут этого сделать. Кравчук, видимо, этого не понимает», — написал Пушков в своем Twitter.

Сенатор добавил, что Украина нужна Западу, чтобы противостоять России, а не сама по себе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравчук заявил, что «остановить Россию, точнее — Кремль и кремлёвских руководителей» можно только жёсткими мерами сил, «объединённых в коалицию по поддержке Украины».

Он также заявил, что против Москвы нужны «полные финансово-экономические санкции», Россию нужно подвергнуть абсолютно дипизоляции.

Вместе с тем Кравчук заявил о недопустимости военных действий, учитывая ядерное оружие.