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Пушков отреагировал на заявление Кравчука о полной изоляции России 

ИА Regnum и ещё 5 1 час назад
Пушков отреагировал на заявление Кравчука о изоляции РФ
Фото: РИА Новости
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука, заявившего, что для победы над Россией Киеву нужна поддержка со стороны Запада.
«Западные страны не вводят против России «полную политическую, дипломатическую и финансово-экономическую изоляцию» потому, что не могут этого сделать. Кравчук, видимо, этого не понимает», — написал Пушков в своем Twitter.
Сенатор добавил, что Украина нужна Западу, чтобы противостоять России, а не сама по себе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравчук заявил, что «остановить Россию, точнее — Кремль и кремлёвских руководителей» можно только жёсткими мерами сил, «объединённых в коалицию по поддержке Украины».
Он также заявил, что против Москвы нужны «полные финансово-экономические санкции», Россию нужно подвергнуть абсолютно дипизоляции.
Вместе с тем Кравчук заявил о недопустимости военных действий, учитывая ядерное оружие.
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Политика , Леонид Кравчук , Алексей Пушков , Совет Федерации
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