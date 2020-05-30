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«Недальновидно и неправильно»: в Госдуме прокомментировали разрыв Трампа с ВОЗ 

ТК «Звезда» и ещё 17 55 минут назад
«Недальновидно и неправильно»: РФ осудила решение Трампа
Фото: Doug Mills Consolidated News Photos Globallookpress
Отношения были прекращены из-за отказа ВОЗ проводить требуемые США реформы.
Решение президента США Дональда Трампа о разрыве отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) назвали в Госудме недальновидным.
«Разрывать отношения с ВОЗ в такой непростой момент в мире — это, конечно, недальновидно и абсолютно неправильно», — сказал зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
По его словам, на деятельности ВОЗ это скажется негативно, так как США вносили большие взносы, передает «Интерфакс». Дональд Трамп планирует направить средства на срочные нужды систем здравоохранения по всему миру.
Также американский лидер обвинил организацию в сотрудничестве с Китаем, который не смог сдержать коронавирус внутри страны, и несвоевременно уведомил об эпидемии мировое сообщество.
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Политика , В мире , Алексей Чепа , Дональд Трамп , Комитет госдумы по международным делам , ВОЗ , Госдума , Интерфакс , США
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