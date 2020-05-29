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В России заявили о новой угрозе из-за рубежа 

Вероника Полынина и ещё 1 19 минут назад
В России заявили о новой угрозе из-за рубежа
Фото: РИА Новости
Участившиеся случаи искажения истории, а также возрождение фашизма и нацизма в иностранных государствах представляет реальную угрозу для России. Об этом говорится в новой Стратегии противодействия экстремизму до 2025 года, утвержденной сегодня президентом России Владимиром Путиным.
Как передает ТАСС, в Стратегии также указано, что наиболее опасными проявлениями экстремизма являются возбуждение ненависти либо вражды, унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а также принадлежности к какой-либо группе.
Отмечается, что для привлечения в ряды экстремистских организаций в основном используются информационно-коммуникационные сети, в том числе интернет.
Как сообщал «Рамблер», прежняя Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации на период до 2025 года была принята в 2014 году.
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Политика , Владимир Путин
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