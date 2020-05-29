Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время режима самоизоляции отпустил бороду. На это обратил внимание журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах представитель Кремля вместе с супругой Татьяной Навкой сажает на своем участке черешню в честь 20-летия фестиваля искусств «Черешневый лес», который проходит в этом году в онлайн-формате из-за распространения коронавируса.

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В последний раз на смену имиджа Пескова обращали внимание в 2014 году — тогда пресс-секретарь сбрил усы на спор с дочерью. Однако спустя уже две недели представитель Кремля объявил, что снова отращивает усы. «Хотел их сбрить — я сбрил, но я же не обещал дочке ходить без усов», — объяснил он.