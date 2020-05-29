Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Александр Морозов: «Вертикаль» у Путина развалилась" 

Newsru.com 43 минуты назад
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
Фото: Пресс-служба Президента России
"Путин совершенно растерялся в условиях пандемии с самого начала. Кремль совершенно недооценил проблему верификации данных. По итогам двух месяцев Путин попал в капкан, который сам и создал — и вся страна это видит: ему надо отменять ограничения, потому что этого требует экономика, а при этом плато нет", — пишет политолог и публицист на своей странице в Facebook.
"Заниженные цифры пришлось скорректировать к концу мая и все графики выглядят очень плохо. Из-за ошибочной оценки ситуации и двусмысленной стратегии Путин входит в середину эпидемии в момент, когда пандемия в Европе в целом идет на спад.
Решение о параде 24 июня тоже совершенно ошибочное. Ведь итоговые цифры смертности за май придут как раз в этот момент, и Путин получит вместо "парада победы над вирусом" наглядное совмещение кремлевской милитаристской фанаберии с плохими цифрами.
Основные ведомства, производящие медиапоток, работают без координации. АП, мэрия Москвы, Минобороны, правительство, МИД комментируют происходящее и предпринимают какие-то шаги совершенно несогласованно.
Пандемия продемонстрировала очень ярко, что так называемая "вертикаль" у Путина развалилась. Это создает новую политическую ситуацию с новыми рисками".
Видео дня. «Сними трусы, сожги диван»: главные тренды на самоизоляции
Newsru.com: последние новости
День проведения парада Победы 24 июня "с большой долей вероятности" станет выходным День проведения парада Победы 24 июня "с большой долей вероятности" станет выходным Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина задержали на Петровке во время пикета в поддержку Ильи Азара (ВИДЕО) Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина задержали на Петровке во время пикета в поддержку Ильи Азара (ВИДЕО) Минтруд предложил официально запретить увольнение работников во время карантина Минтруд предложил официально запретить увольнение работников во время карантина
Комментарии
Политика , Александр Морозов , Министерство обороны , МИД , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в Тюмени: эвакуированы 200 человек
ЧП в Тюмени: эвакуированы 200 человек
«Скажи, что я дома»: Кадыров опубликовал видео
«Скажи, что я дома»: Кадыров опубликовал видео
В Москве с 1 июня откроются торговые центры
В Москве с 1 июня откроются торговые центры
Россия поставит другим странам тест-системы по коронавирусу
Россия поставит другим странам тест-системы по коронавирусу
Осужденному Вайнштену предъявили очередные обвинения
Осужденному Вайнштену предъявили очередные обвинения
Видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
00:09
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
Армия
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
00:23
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
00:15
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
В мире Наука и техника
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
00:30
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
Армия
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
00:59
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
Общество
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
01:08
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
Общество
Девушка легла под поезд и попала на видео
01:48
Девушка легла под поезд и попала на видео
Происшествия
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
01:18
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение