Над Россией нависла новая угроза 

Арбатов отметил, что Россия не будет одним из полюсов, как во времена Советского Союза, эти позиции займут США и Китай.

Россия же может оказаться втянутой в войну, поэтому ей необходимо соблюдать дистанцию и играть роль независимого центра силы.

В связи с этим, отметил Арбатов, у России на современном этапе должно быть две цели — предотвратить возникновение новой биполярности, и сохранить систему контроля над вооружениями.

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что биполярность может привести к давлению на все международные организации.

«Биполярное расстройство» миропорядка невыгодно России, однозначно занимать одну из сторон нельзя», — согласился с Арбатовым и Швыдким президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин.