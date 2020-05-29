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Над Россией нависла новая угроза 

Вероника Полынина и ещё 2 16 минут назад
«Сползание к новой биполярности» — самая опасная тенденция современного мира. Об этом на «Примаковских чтениях» заявил руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик РАН Алексей Арбатов, сообщает «Интерфакс».
Арбатов отметил, что Россия не будет одним из полюсов, как во времена Советского Союза, эти позиции займут США и Китай.
Россия же может оказаться втянутой в войну, поэтому ей необходимо соблюдать дистанцию и играть роль независимого центра силы.
В связи с этим, отметил Арбатов, у России на современном этапе должно быть две цели — предотвратить возникновение новой биполярности, и сохранить систему контроля над вооружениями.
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что биполярность может привести к давлению на все международные организации.
«Биполярное расстройство» миропорядка невыгодно России, однозначно занимать одну из сторон нельзя», — согласился с Арбатовым и Швыдким президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин.
Как сообщал «Рамблер», ранее авторы издания Foreign Policy предположили, что Китай может начать путь к мировому господству не с захвата ближайших восточных территорий, а с войны с Западом. По их мнению, война эта будет вестись не оружием, а формированием мировых экономических правил, стандартов и политических институтов, удовлетворяющих Китай.
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Политика , Видео , Алексей Арбатов , Александр Дынкин , Михаил Швыдкой , РАН , ИМЭМО РАН , Foreign Policy , Интерфакс
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