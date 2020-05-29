Алексей Арбатов. Возникновение новой биполярности — одна из самых опасных тенденций нашего времени. Особую угрозу она представляет для России , так как в рамках двойственной системы страна окажется в наиболее уязвимом положении. Об этом на «Примаковских чтениях» заявил руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

Он отметил, что в «биполярном» мире полюсами станут КНР США . РФ же в подобной ситуации не сможет должным образом контролировать геополитическую обстановку и может оказаться втянутой в войну. Арбатов отметил, что у России и Китая сейчас хорошие отношения, однако между странами нужно держать дистанцию. А РФ, по мнению эксперта, должна стать новым независимым центром силы.

Также на чтениях о появлении новой биполярности высказался президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин . Он отметил, что Штаты стараются этого не допустить. США, по мнению Дынкина, выходят из крупнейших мировых договорённостей, пытаясь вернуть мир к однополярности. Китай, в свою очередь, желает обратного, о чём свидетельствует развитие торговых отношений между странами.

«Биполярное расстройство» миропорядка невыгодно России, однозначно занимать одну из сторон нельзя, — цитирует Дынкина «Интерфакс».

Как ранее передавал NEWS.ru, профессор департамента политологии Еврейского университета в Иерусалиме Йонатан Фриман рассказал о переменах в международных отношениях из-за коронавируса. По его словам, отношения России и Соединённых Штатов могут улучшиться на фоне расследования о происхождении COVID-19.