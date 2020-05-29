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Рамзан Кадыров: «Я дома, не приземлился в Москве, бодрый, здоровый. Нахожусь на рабочем месте» 

Реальное время и ещё 1 2 часа назад
Глава Чечни Рамзан Кадыров через директора ЧГТРК "Грозный" Ахмеда Дудаева опроверг сообщения СМИ о своей болезни. Дудаев опубликовал в Instagram видео, на котором Кадыров говорит, что он находится на рабочем месте и здоров.
"Скажи, что я дома, не приземлился в Москве, я дома нахожусь, бодрый, здоровый. Я нахожусь на рабочем месте, работаю, служу своему народу и президенту", — сказал Кадыров.
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Публикация от ЧГТРК "Грозный" (@groznytv)
29 Май 2020 в 1:09 PDT Неделю назад в СМИ сообщили, что у Кадырова заподозрили коронавирус, он находится в больнице в Москве. Позже гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров заявил, что Кадыров здоров. Далее сам глава Чечни опубликовал фотографии с совещания по коронавирусу. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пару дней назад сказал, что пока не знает, что со здоровьем Кадырова.
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Политика , Рамзан Кадыров , Дмитрий Песков , Ахмед Айдамиров , Москва , Чеченская Республика
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