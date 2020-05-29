Рамзан Кадыров: «Я дома, не приземлился в Москве, бодрый, здоровый. Нахожусь на рабочем месте» 

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Россельхознадзор РФ подаст в суд из-за сообщении о взятке своего руководителя

Экс-главу Чувашии, который подал в суд на Путина, госпитализировали с двусторонней пневмонией

Сергей Лавров заявил, что ряду стран запрещают обращаться к России за помощью в борьбе пандемией