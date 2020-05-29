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В Германии заявили о стремлении Меркель к честному диалогу с Россией и Путиным 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
В Германии рассказали об отношении Меркель к Путину
Фото: ТАСС
Канцлер Германии Ангела Меркель намерена наладить честный и конструктивный диалог с Россией и лично с президентом Владимиром Путиным, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
«Канцлер всегда была — это так и останется — человеком, который стремится к конструктивным отношениям, диалогу с Россией и президентом Путиным лично», — сказал он, отметив, что диалог «должен быть честным», передает ТАСС.
Тем временем министерство иностранных дел Германии подтвердило, что санкции в отношении России по делу о хакерской атаке на Бундестаг предполагают, в том числе, ограничение въезда ответственных лиц на территорию Европейского союза.
Россия неоднократно отвергала подозрения в причастности к хакерским нападениям, так как доказательств представлено не было. Официальные лица ФРГ также признавали отсутствие доказательств.
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Политика , Штеффен Зайберт , Ангела Меркель , Владимир Путин , Бундестаг , ЕС , ИТАР-ТАСС , Германия
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