В Германии рассказали об отношении Меркель к Путину

«Канцлер всегда была — это так и останется — человеком, который стремится к конструктивным отношениям, диалогу с Россией и президентом Путиным лично», — сказал он, отметив, что диалог «должен быть честным», передает ТАСС.

Тем временем министерство иностранных дел Германии подтвердило, что санкции в отношении России по делу о хакерской атаке на Бундестаг предполагают, в том числе, ограничение въезда ответственных лиц на территорию Европейского союза

Россия неоднократно отвергала подозрения в причастности к хакерским нападениям, так как доказательств представлено не было. Официальные лица ФРГ также признавали отсутствие доказательств.