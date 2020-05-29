«Очень осторожно»: Мишустин о снятии ограничений 

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Мишустин принял участие в заседании совета глав правительств стран Содружества независимых государств (СНГ). В ходе него он заявил, что в России стабилизируется ситуация с распространением коронавирусной инфекции, снижается прирост числа заболевших, и на этом фоне власти страны приступили к смягчению введенных ограничений.

«Такие шаги пока мы делаем очень осторожно», — подчеркнул председатель кабинета министров России.

В ходе того же мероприятия он сообщил, что в ближайшее время Россия поставит зарубежным партнерам тест-системы для миллиона исследований на коронавирусную инфекцию, а большую часть из них получат ее партнеры по СНГ.

Кроме того, Мишустин отметил, что пандемия коронавирусной инфекции оказывает негативное влияние на экономики стран СНГ, и призвал по этой причине наращивать сотрудничество в рамках организации, а также обеспечивать цифровизацию экономик.