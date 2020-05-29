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«Очень осторожно»: Мишустин о снятии ограничений 

Артём Кульша и ещё 2 42 минуты назад
«Очень осторожно»: Мишустин о снятии ограничений
Фото: Рамблер
Власти России очень осторожно снимают ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Мишустин принял участие в заседании совета глав правительств стран Содружества независимых государств (СНГ). В ходе него он заявил, что в России стабилизируется ситуация с распространением коронавирусной инфекции, снижается прирост числа заболевших, и на этом фоне власти страны приступили к смягчению введенных ограничений.
«Такие шаги пока мы делаем очень осторожно», — подчеркнул председатель кабинета министров России.
В ходе того же мероприятия он сообщил, что в ближайшее время Россия поставит зарубежным партнерам тест-системы для миллиона исследований на коронавирусную инфекцию, а большую часть из них получат ее партнеры по СНГ.
Кроме того, Мишустин отметил, что пандемия коронавирусной инфекции оказывает негативное влияние на экономики стран СНГ, и призвал по этой причине наращивать сотрудничество в рамках организации, а также обеспечивать цифровизацию экономик.
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Политика , Михаил Мишустин
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